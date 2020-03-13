  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:37 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عاصفة ترابية

الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة الكبرى خلال الفترة المقبلة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على موجة الطقس السيئ.. هذا ما قاله

فيروس كورونا

خبراء يكشفون السيناريو الأسوأ للولايات المتحدة جراء كورونا

كورونا

تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لشابة في عمر الـ32

ترامب

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

محمد صلاح

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

كورونا

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل كبير في ختام تعامل الأسبوع

نشوى مصطفى: بدأت حياتى بالبيع فى العتبة

إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

وزير التعليم

الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل

عرب وعالم

كورونا في استراليا
كورونا في استراليا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 9 ‎

#

ارتفاع أعداد مصابين"كورونا" بين الإسرائيليين

#

ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 109

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 19حالة

ارتفع عدد وفيات "كورونا" في فرنسا إلى 79 والمصابين إلى 3 آلاف و661.
أعلن ذلك وزير الصحة أوليفر فريان، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في باريس.
وأوضح أن حصيلة الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 18 وفاة ونحو 800 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأشار إلى أنه من بين المصابين 154 في العناية المركزة.
وأردف أن الوباء يواصل انتشاره بسرعة في البلاد، داعيا المواطنين الفرنسيين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.
في سياق متصل، أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل في العاصمة باريس أمام الزوار إلى إشعار آخر. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحة" تكشف: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
» الأرصاد الجوية تكشف معلومة هامة عن طقس السبت
» ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ41
» فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل
» 250 وفاة.. إيطاليا تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا
» تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار
» أسعار الدولار تختتم الأسبوع باستقرار في مختلف البنوك
» بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين
» فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب
» ممثل فرنسي شهير يزور منطقة الأهرامات
» أدوية ضغط الدم والسكري تزيد خطر الإصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح