» ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ41

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أمريكا تعلن حالة الطوارئ الصحية تحسّبًا لـ"كورونا"

ارتفع عدد ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة إلى ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.
جاء ذلك وفقا لمعطيات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
وأعلن الرئيس ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم، حالة الطواريء الوطنية في البلاد، وقرر صرف 50 مليار دولار على الحكومات المحلية لمكافحة الوباء الآخذ بالتفشي داخل الولايات.
وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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