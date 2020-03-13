الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني بسبب كورونا

13 مارس 2020 - 11:30 م

استدعت الخارجية الأمريكية السفير الصيني لدى واشنطن، كوي تيانكاي، الجمعة، على خلفية تصريحات صينية لمحت إلى وقوف الجيش الأمريكي وراء ظهور فيروس "كورونا" في البلاد.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، نقلا عن مسؤول بالوزارة، أن استدعاء تيانكاي جاء بسبب تصريحات لمسؤول صيني قال فيها إن الجيش الأمريكي ربما جلب "كورونا" إلى الصين.

ولم يصدر عن الخارجية الأمريكية أي بيان حول الموضوع حتى الساعة 20: 55 ت.غ.

والخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تغريدة، إن الجيش الأمريكي ربما جلب كورونا إلى مدينة ووهان (وسط) حيث ظهر أول مرة.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.