إسرائيل تسجل 17 حالة جديدة بكورونا

13 مارس 2020 - 11:50 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143 حالة، ثلاثة منهم خطيرة.



وأفادت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الأناضول، بأن "عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 143 شخصًا، بعد الكشف عن 17 حالة جديدة، الجمعة".



وأوضحت الوزارة أن "حالة ثلاثة من المصابين الـ 143 خطيرة".



وأضافت: "في غضون ساعات قليلة، تم اكتشاف 17 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا".



وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء أربع حالات حتى الآن من المصابين.



والخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

