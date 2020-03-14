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كورونا.. ارتفاع الإصابات إلى 27 بالجزائر و8 في المغرب

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أعلن كل من المغرب والجزائر، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، إلى 8 و27 على التوالي.
وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إنه "تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 عاما، وصلت إلى مدينة تارودانت (جنوب) في 2 مارس (آذار) قادمة من فرنسا".
وأوضح البيان، أن "المصابة تخضع للحجر الصحي بمدينة أكادير (وسط)، بعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية في 10 مارس، أكدت إصابتها بالفيروس".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المغرب، تسجيل سابع إصابة بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء، لمواطن قادم من إسبانيا، بحسب وزارة الصحة.
وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة أيضا تسجيل إصابة جديدة بكورونا، بشكل يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 27، بينها حالتي وفاة و12 شخصا تماثلوا للشفاء.
وحسب بيان للوزارة، فإن الإصابة الجديدة تخص شخصا يبلغ من العمر 35 عاما عاد قبل أيام من فرنسا.
وأوضحت أنه تم تسجيل مغادرة 12 مريضا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. -

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