» الأرصاد الجوية تكشف معلومة هامة عن طقس السبت

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجزء الأصعب من سوء الأحوال الجوية مر، متابعًا: "سنشهد تحسنًا في الأحوال الجوية بداية من السبت".
وأوضح"شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن تطهير مخرات السيول في المحافظات الجبلية هام جدًا في هذه الفترة، مشيرا الى أن السيول مستمرة على المحافظات الجبلية خلال الساعات المقبلة، وخلال الساعات الأولى من يوم السبت.
وأضاف أن الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة متوسطة في أماكن وخفيفة في أماكن أخرى، مشيرا إلى أن الأجواء استقرت مساء اليوم، وأن الرياح غدًا ستكون هادئة وغير مؤثرة.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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