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اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية بعد قطعه بواسطة زوجته

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أحمد عادل شعبان

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خيانة زوجية

جريمة الإسكندرية

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة جديدة بعدما أكدت اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية الذي اتهم زوجته بقطعه .

المفاجآت في تلك القضية لم تتوقف ، حيث استيقظ الزوج ليجد عضو الذكري مقطوعا فصرخ وطلب الإسعاف وجرى نقله للمستشفى .

واتهم الزوج في التحقيقات زوجته بقطع عضوه الذكري لشكها في علاقته بسيدات أخريات .

المفاجأة أن الزوجة أكدت أقوال زوجها واعترفت بقطعها العضو الذكري بعد رؤيتها لمحادثة تخصه مع سيدة أخرى .

لكن المفاجآت لم تتوقف ، فبعدما علمت الزوجة بعدم العثور على العضو الذكري الخاص بزوجها ، عادت وأنكرت أي علاقة لها بالجريمة ، مؤكدة أنها كانت نائمة بجواره ولا تعلم الجاني.

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