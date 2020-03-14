أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

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أكد كالوم هودسون أودى لاعب تشيلسي الإنجليزى، تحسن حالته الحالية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

ونشر "أودوي" عبر "تويتر"، قال فيه "كما تعلمون لقد أصبت بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، وأنا الآن أخضع للحجر الصحى للتعافي من الفيروس".

وأضاف أودوي: "أشعر أنني بخير، أتبع الإرشادات الطبية للتعافي، أتمنى أن أراكم قريبا".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي،  أمس الجمعة تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.


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