أمطار غزيرة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من جديد

14 مارس 2020 - 10:18 ص

حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،قائلا: "جميع محافظات مصر معرضة لأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "48 ساعة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية الموجودة في العالم، وتتعرض لمنخفض جوي متعمق مع تيار يحمل هواء باردا، وغزارة الأمطار مستمرة حتى عصر اليوم.



وأكد أن فرص سقوط الأمطار تنعدم فجر الأحد، لافتا إلى أن التحسن في الطقس يبدأ مساء السبت.



و تعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

