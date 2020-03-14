  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المغامسي

بعد القرني.. المغامسي عن أردوغان : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"

صورة من الفيديو

صادم.. شاب يدخن سيجارة وهو يصلي

النفط في بغداد

ليست كورونا.. العراق يعلن عن خسائر فادحة جديدة

وزير الكهرباء

ممتش متكهرب.."الكهرباء" تكشف سر وفاة أحد موظفيها

الدهن في العتاقي.. معمر يهزم كورونا عمره 100 عام

إحصائية مرعبة .. "كورونا" يصيب 13 لاعبا بدوريات مختلفة

عمرو أديب

أديب عن موجة الطقس السيئ: إحنا مش في سويسرا

تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل نادي صحي

تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل ناد صحي

وزيرة التضامن

التضامن للمتضررين من الطقس: التعويضات هتتأخر شوية

فيروس كورونا

يحدث في إيران.. تحويل مواقف السيارات لمستشفيات

رد متحدث الحكومة على أديب

لو معانا 400 مليار مش هنسكت.. رد متحدث الحكومة على أديب

التضامن للمتضررين من الطقس: التعويضات هتتأخر شوية

الحياة السياسية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مدبولى يتلقى تقريراً من "التضامن" بشأن متضررى منطقة الزرايب

#

طقس غير مسبوق يضرب مصر بدءًا من الخميس

#

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

الطقس

الامطار

التضامن

الأولى

أكدت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بمساعدة 314 حالة على مستوى الجمهورية من آثار الطقس.

وأضافت "قباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ناردين فرج في برنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى"، أن مجلس الوزراء بحث تعويض المتضررين من آثار الطقس السيئ، مشيرة إلى أن أكثر المناطق المتضررة .

وتابعت: "المتضررون سوف يحصلون على التعويضات، وتم الاتفاق مع منظمات المجتمع المدني بتقديم إعانات عاجلة تصلهم اليوم، والتعويضات ستتأخر لحين الانتهاء من الأوراق، معلقة: "ما يهمنا في النهاية هي مصلحة المواطن، ولن تقتصر التعويضات على الخسائر المادية، سيتم ترميم المنازل وتقديم الدعم الطبي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة هروب أسد من نادى الشمس
» محافظ الإسكندرية: "النوة كانت تقيلة شوية"
» ترامب يرد على حقيقة إصابته بـ "كورونا"
» كم يبلغ عمر "كورونا" على الأسطح وفي الهواء؟
» بعد كشف الحقيقة.. فنانة كويتية شهيرة: اللي حصل دا عيب
» "كله يقول مبروك".. زينة تثير الجدل بصحبة فنان شهير
» البرلمان يوجه رسالة لـ الحكومة عن أزمة السيول
» اختبار طبى لـ "معلول" قبل مران الأهلى
» اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية بعد قطعه بواسطة زوجته
» تعرف على فارق العمر بين أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
» فنانة شهيرة: جوزي بوظني رغم إني ست كبيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح