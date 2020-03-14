ممتش متكهرب.."الكهرباء" تكشف سر وفاة أحد موظفيها

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ام بى سى مصر

أيمن حمزة

اديب

نعي الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فني كهرباء بالوادي الجديد توفي خلال إصلاحه الكهرباء وتسلقه أحد الأعمدة، قائلا :" نحتسبه من الشهداء".
وروي حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تفاصيل الواقعة ، قائلا :" أثناء انقطاع التيار الكهربي، فجر الخميس الماضي، كان الفني المتوفى يتسلق أحد الأعمدة، مشيرًا إلى أن شدة الرياح أثناء نزوله تسببت في سقوط السلم الخشبي الذي كان يقف عليه، ليسقط علي الأرض ما أدى لوفاته، معقبا :"ممتش متكهرب ، السقوط علي الأرض سبب الوفاة لشدة الارتفاع الذي كان يقف عليه".

وتابع: "دة مثال لجدعنة المصريين والعاملين في الكهرباء"، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية الشديدة تسببت في سقوط مجموعة من أعمدة الكهرباء في الوادي الجديد وسوهاج والأقصر وقنا، و التواء لبعض الأبراج الكهربائية وسقوطها.

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