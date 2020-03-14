ليست كورونا.. العراق يعلن عن خسائر فادحة جديدة

14 مارس 2020 - 10:40 ص

أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن أسعار النفط هبطت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد بعد ما كان يقارب 60 دولارا، ما تسبب في خسارة نصف إيرادتها المالية.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "الصباح الرسمية" أن الصادرات النفطية تشكل نسبة 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلي العراق فيما يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و 93% من إيرادات الموازنة العامة وهو ما يجعله المورد الرئيسي للاقتصاد.

ولفت إلي أن مجلس الوزراء يعكف علي دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها.

جدير بالذكر أن بغداد أعلنت أنها تخسر 100 مليون دولار يوميا من الناتج المحلي بسبب تداعيات فيروس"كورونا" وتأثيره علي المرافق الاقتصادية.