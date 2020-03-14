» محافظ الإسكندرية: "النوة كانت تقيلة شوية"

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الطقس

الإسكندرية

ام بى سى مصر

اديب

محمد الشريف

تحدث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد على مدار يومين متتاليين بداية من أول أمس الخميس، قائلا: "المحافظة تتعرض لنحو 18 نوة خلال فترة شهور الشتاء، بس النوة دي كانت تقيلة شوية".

وأضاف"الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أنه تم توزيع سيارات شفط المياه في المناطق المعروف تجمع بها المياه، و القوات البحرية أرسلت عددا من السيارات ساهمت في التعامل مع الأزمة.

وأوضح أن شبكات الصرف الصحي تستوعب مليون و300 ألف متر مكعب، ولكن وصلت كميات المياه إلى نحو 5 ملايين متر مكعب، مؤكدا أن المياه والكهرباء متوفرة لكل المواطنين.

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