» حقيقة هروب أسد من نادى الشمس

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اضرابات

اسد

نشاط

نادي الشمس

نفى تامر على المدير التنفيذي لنادى الشمس، ما تردد عن هروب أسد من داخل قفصه الحديدى، المتواجد داخل السيرك بالنادي.

وقال "تامر" فى تصريحات له، إن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه فوجئ هو ومجلس الإدارة المتواجد حاليا بمقر النادي بما تداولته وسائل الإعلام عن هروب أسد من السيرك المتواجد داخل النادي بنظام التعاقد.

ودعا إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، خاصة أن تلك الأخبار تثير الهلع بين أعضاء النادي.


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