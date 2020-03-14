  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حنان المسعودي مع زملائها

بعد غيابها..فنانة شهيرة تفجر صدمة:"رفضت بيع جسدي للمخرجين"

وزير الأوقاف

الأوقاف: إلغاء احتفالات الإسراء والمعراج

الحج

أول دولة إسلامية تعلن إلغاء فريضة الحج هذا العام

مقتدي الصدر

طلب غير متوقع من مقتدى الصدر لمواجهة "كورونا

نجيب ساويرس

ساويرس: انتصرنا على كورونا.. والسياحة عاوزة دعم من الحكومة

أبوهشيمة وياسمين صبري

أول صور من حفل خطوبة "أبوهشيمة" وياسمين صبري

حجاب لعلاج كورونا

ليست نكتة.."حجاب حيدر اليتيم" علاج جديد لكورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

جائزة جديدة لـ "رونالدينيو" داخل محبسه

صورة من الفيديو

أنقذنا 46 عربية و6 أتويبسات.. بطل إنقاذ التجمع يروي التفاصيل

الإعلامي مصطفي بكري

بكري: "الرئيس يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه"

بالفيديو..

منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز

الصفحة الأخيرة

مني فاروق
مني فاروق
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق ويكشف هذا الأمر

#

تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

#

شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع هذه الفنانة رغم عداوتها مع أختي

#

سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة

الولايات المتحدة

رضيع

الهربس

بوسة علي الخد

شاركت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تضمن مجموعة صور مجمعة لها، على نغمات أغنية "زي ما انتي" للهضبة عمرو دياب، متجاهلة تماما المنشور الهجومي الذي وجهه لها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، خبرا، عبر حسابه على "فيس بوك"، فضح فيه الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور.. أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب".

جاء ذلك، بعدما نشر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يُهاجم فيه منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن.

وقال "وائل": "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فجأة  تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب".

وأثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلًا واسعًا فى الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل فى مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته العاطفية بشقيقته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
» القبض على شقيقة فنانة شهيرة في فضيحة أخلاقية
» من جديد.. منة عرفة تثير الجدل حول علاقتها بـ على غزلان
» أصغر حالة مصاب بـ "كورونا"
» "بوسة علي الخد" تنهي حياة رضيع
» منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز
» إجراء عاجل من إيران لمواجهة "كورونا"
» في الخطوبة..فستان ياسمين صبري يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة
» فنان شهير يثير الجدل حول فيروس كورونا: "صنيعة الأشرار"
» حقيقة هروب أسد من نادى الشمس
» محافظ الإسكندرية: "النوة كانت تقيلة شوية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح