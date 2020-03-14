ساويرس: انتصرنا على كورونا.. والسياحة عاوزة دعم من الحكومة

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عقب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي لاحقها أزمة الطقس السيئ، مناشدًا الحكومة أن تساعد بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة.

وكتب ساويرس تغريدة على تويتر: "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل والسعادة رغم أنف المرض والجو السيئ.

وأضاف ساويرس: "يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة خاصة من تبعات هذه الأزمة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 141 ألف حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا في 124 بلدا ومنطقة، وتسبب فيروس كورونا الجديد بحياة أكثر 5 آلاف شخص حول العالم.

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