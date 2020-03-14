طلب غير متوقع من مقتدى الصدر لمواجهة "كورونا

14 مارس 2020 - 12:28 م

وجه رجل الدين العراقي مقتدي الصدر لرسالة إلى العالم بكل دياناته وتوجهاته لتخصيص يوم دعاء عالمي إلى الله لمواجهة تفشي فيروس كورونا؟

ودون على صفحته الرسمية على "توتير" قائلا: "أقف مندهشا لما أرى الغرب وترامب يدعو لجعل يوم غدٍ يوم دعاء وفي الشرق عطلوا صلاتهم الجمعة والجماعة وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين بل وأغلقوا مراقدهم، ما هذه المفارقة العجيبة.. ايتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات ونبتعد عن المعنويات.. فلنجعل هذا اليوم يوم دعاء عالمي نرفع فيه أيدينا إلي الله تعالي بكل أدياننا وتوجيهاتنا فالبلاء عالمي".

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس "كوفيد 19 "وباء عالمي، وبلغت الإصابات على مستوي العالم 135467 في 130 دولة ووصلت أعداد الوفيات حوالي الخمسة آلاف بينما وصل عدد المتعافين إلى 69645 حالة، وصرح أئمة بعض الدول للمسلمين في الصلاة في منازلهم خوفًا من التجمعات التي قد تؤدي إلي انتشار الفيروس.