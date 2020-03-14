الأوقاف: إلغاء احتفالات الإسراء والمعراج

14 مارس 2020 - 12:59 م

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها أيامًا مباركة على مصر.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، أنه في ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا، فإنه سيتم الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب الموافق 20 مارس الجاري.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيتم عقد ندوة علمية مشتركة تذاع على الهواء مباشرة من ماسبيرو عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية.