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القبض على شقيقة فنانة شهيرة في فضيحة أخلاقية

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دنيا بطمة وشقيقتها
دنيا بطمة وشقيقتها
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محمد فضل- متابعات

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ابتسام

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فضيحة أخلاقية

دنيا بطمة

ألقت قوات الشرطة، القبض على شقيقة فنانة شهيرة، وتم إيداعها أحد السجون، على خلفية اتهامها في قضية مخلة بالشرف تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضائح المشاهير".

وقالت صحف محلية مغربية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قرر أمس الجمعة، إيداع ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، سجن الأوداية، على خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

وأوضحت الصحف المحلية، أن القرار جاء بعد نهاية البحث التفصيلي مع ابتسام، ليتقرر متابعتها في حالة اعتقال.

وتورطت الفنانة دنيا بطمة مع شقيقتها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي سرب صور فاضحة لفنانات ومشاهير، وابتز الكثيرين ما أدى إلى فضائح في الوسط الفني تسببت في طلاق إعلامية وفنانة وخسران البعض عملهن.

كما تورطت في القضية عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش، حيث ألقت السلطات في الإمارات القبض عليها بناءً على مذكرة من السلطات المغربية والتي تم ترحيلها وحبسها على ذمة التحقيقات.

وبالتحقيق مع الفنانة دنيا بطمة، تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة كبيرة، بالإضافة إلى منعها من السفر خارج المغرب.



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