  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مصر تخصص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

صلاح

"نيكول" يشن هجومًا مهينًا على محمد صلاح

السيسي

عاجل.. "السيسي" يقرر تعليق الدراسة أسبوعين

أرشيفية

بدء التجارب البشرية على لقاح «كوورنا» خلال أيام

ساويرس

"نجيب ساويرس" يستغيث بالحكومة

قطر

قطر تمنع مواطني دولة عربية من دخول أراضيها

منظمة الصحة العالمية

كورونا يتوحش.. وفاة نحو 5500 حالة وأكثر من 14 ألف إصابة في العالم

الذهب

50 جنيهًا للجرام.. انهيار أسعار الذهب بشكل مفاجئ

أمطار

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق

حنان المسعودي مع زملائها

بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"

هذا ما يفعله بالرئتين..آثار "كورونا" تصدم المتعافين منه

عرب وعالم

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صادم.. هذا ما يفعله "كورونا" بالخصيتين عند الرجال

#

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

#

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

#

مفاجأة جديدة بشأن فيروس "كورونا".. هذا ما كشفته الصين

الصين

اثار

كورونا

رئتين

متعافين

وصف أطباء من هونغ كونغ العواقب الوخيمة للالتهاب الرئوي بفيروس كورونا حتى للمتعافين منه. ومنها معاناة المرضى الذين تم شفاؤهم من ضعف وظائف الرئة والاختناق عند المشي بسرعة.

ونقلت وسائل إعلام، عن أوين زينغ، مديرة مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة مارغريت، قولها إن :" الاستنتاج حول عواقب الإصابة بالفيروس التاجي يعتمد على دراسة لحالة حوالي 12 مريضا تعافو.. فلم يعد بمقدور اثنين أو ثلاثة منهم القيام بما كانوا يفعلونه من قبل، وعلى سبيل المثال، المشي بدون ضيق في التنفس، فيما أظهر 9 مرضى علامات تلف في الأعضاء الداخلية".

وأضافت: "سيخضع المرضى لمزيد من الفحص، للتأكد من النتائج التي تم اكتشافها لتحديد مدى ضعف وظائفهم الرئوية. بالإضافة إلى ذلك، يبقى أن نرى كيف يمكن أن تنعكس تأثيرات COVID-19 على المدى الطويل على الرئتين".

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إلى أن تحليل نتائج التصوير المقطعي المحوسب لرئتي تسعة مرضى يخضعون للعلاج في مستشفى الأميرة مارغريت كشف عن بعض التغيرات للأعضاء الداخلية، ما يشير إلى تلفها.

كما نصحت الأخصائية أولئك الذين يتعافون من الفيروس التاجي بأداء تمارين لتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال، ممارسة السباحة. ووفقا لها، فإن هذا سيساعد على تعافي الرئتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: "الشيشية" تزيد من مخاطر "كورنا"
» ثالث أغنى رجب في العالم يستقيل من أجل هذا الأمر
» فلسطين.. حقيقة إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"
» هذا ما يفعله بالرئتين..آثار "كورونا" تصدم المتعافين منه
» مفاجأة عن محرز.. باريس سان جيرمان يستعد لهذا الأمر
» سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا
» شاهد..الفيديو الأول لخطوبة حمو بيكا
» قرار جديد من «آبل» لمحاربة فيروس "كورونا"
» بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"
» الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن "كورونا"
» محافظة الغربية: تم تعويض المتضررين من الطقس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح