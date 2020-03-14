  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مصر تخصص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

صلاح

"نيكول" يشن هجومًا مهينًا على محمد صلاح

السيسي

عاجل.. "السيسي" يقرر تعليق الدراسة أسبوعين

أرشيفية

بدء التجارب البشرية على لقاح «كوورنا» خلال أيام

ساويرس

"نجيب ساويرس" يستغيث بالحكومة

قطر

قطر تمنع مواطني دولة عربية من دخول أراضيها

منظمة الصحة العالمية

كورونا يتوحش.. وفاة نحو 5500 حالة وأكثر من 14 ألف إصابة في العالم

الذهب

50 جنيهًا للجرام.. انهيار أسعار الذهب بشكل مفاجئ

أمطار

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق

حنان المسعودي مع زملائها

بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"

فلسطين.. حقيقة إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

عرب وعالم

كورنا
كورنا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ترامب يرد على حقيقة إصابته بـ "كورونا"

#

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

#

أمريكا.. 45 إصابة بـ"كورونا" لعائدين من مصر

#

حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"

فلسطين

الضفة الغربية

كورونا

نفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول احتمال إصابة 60 - 80% من سكان الضفة الغربية بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان لها، إن هذه المعلومات مصدرها الصحفي الإسرائيلي جال بيرجير، وقد نقلت عنه دون التحقق منها من المصادر الرسمية صاحبة العلاقة.

وأضافت الوزارة أنه تم تشخيص 38 إصابة بفيروس كوفيد- 19 في فلسطين حتى اللحظة.

وأكدت أنها أجرت 2038 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 يناير وكانت جميعها سلبية "أي غير مصابة بالفيروس"، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم "37 إصابة"، وطولكرم "إصابة واحدة".

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بمعبر رفح، مضيفة أن عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي بلغ 6429، بينها 2676 في قطاع غزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: "الشيشية" تزيد من مخاطر "كورنا"
» ثالث أغنى رجب في العالم يستقيل من أجل هذا الأمر
» فلسطين.. حقيقة إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"
» هذا ما يفعله بالرئتين..آثار "كورونا" تصدم المتعافين منه
» مفاجأة عن محرز.. باريس سان جيرمان يستعد لهذا الأمر
» سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا
» شاهد..الفيديو الأول لخطوبة حمو بيكا
» قرار جديد من «آبل» لمحاربة فيروس "كورونا"
» بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"
» الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن "كورونا"
» محافظة الغربية: تم تعويض المتضررين من الطقس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح