الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق

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محمد فضل- متابعات

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القاهرة

الأرصاد

أمطار

تحذير

توقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتي منتصف اليوم تقريباً على القاهرة الكبري.

كما توقعت الأرصاد الجوية، اأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على الوجه البحري، متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، نشطة على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويتوقع الخبراء طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة صباحاً على شمال الصعيد. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «13– 21»، الإسكندرية «12– 20»، قنا «13- 24»، الأقصر «13- 25»، أسوان «14– 26».


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