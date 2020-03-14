مفاجأة.. الفلفل الحار يحميك من "كورونا"

تحتوي جميع أنواع الخضروات على فوائد عديدة ينتفع بها الجسد، في حين أنها تكون أغلبها بأثمان زهيدة، لكن النوع المقصود هنا ثبتت قدرته على الحماية من الفيروسات ونزلات البرد.

فيعد الفلفل الحار مليء بمادة بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، التي من شأنها دعم الجهاز المناعي وتساعد في محاربة نزلات البرد وأنفلونزا وفيروس كورونا، واستهلاك الفلفل يحارب 16 سلالة فطرية عن طريق الحد من مسببات الأمراض الفطرية.

ووفقا لموقع pepperhead ، فإن الفلفل الحار يحارب أنفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا لأنه غني بمضادة الالتهابات من الكابسيسين، كما يمكن أن يساعد الفلفل الحار على منع الحساسية والأعراض من الحساسية.

كما يساعد الفلفل الحار في زيادة نشاط الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من رواسب الدهون ، وبالتالي يعكس تخثر الدم المفرط. كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

وأوضح الموقع أن تناول الفلفل الحار بمعدل 4 مرات أسبوعيا علي الأقل يساعد في الوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ ويقلل السكتات الدماغية بنسبة تزيد عن 50%.