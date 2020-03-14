قطر تمنع مواطني دولة عربية من دخول أراضيها

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الطيب حسين

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قطر

السودان

مواطنو السودان

قررت الحكومة القطرية، منع دخول كل المسافرين من السودان، بالإضافة إلى تعليق منح التأشيرات لـ4 دول أوروبية.

ويأتي هذا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقررت قطر تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وأفاد مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أصدره اليوم السبت، بأنه تم اتخاذ قرار بـ"تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من 15 مارس وحتى إشعار آخر"، مبينا أن هذا الإجراء يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19 ) واستكمالا للقرارات السابقة بشأن تعليق الدخول للمسافرين من بعض الدول".

وبيّن مكتب الاتصال الحكومي أن "القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من الجمهورية الإيطالية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة إسبانيا وللقادمين منها"، على أن "يستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، شرط إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوما".

كما قررت الحكومة القطرية تعليق الدخول إلى البلاد "لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".

وسجلت في أراضي قطر حتى اليوم السبت 337 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من الصين، دون رصد أي وفيات.

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