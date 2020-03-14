  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مصر تخصص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

صلاح

"نيكول" يشن هجومًا مهينًا على محمد صلاح

السيسي

عاجل.. "السيسي" يقرر تعليق الدراسة أسبوعين

أرشيفية

بدء التجارب البشرية على لقاح «كوورنا» خلال أيام

ساويرس

"نجيب ساويرس" يستغيث بالحكومة

قطر

قطر تمنع مواطني دولة عربية من دخول أراضيها

منظمة الصحة العالمية

كورونا يتوحش.. وفاة نحو 5500 حالة وأكثر من 14 ألف إصابة في العالم

الذهب

50 جنيهًا للجرام.. انهيار أسعار الذهب بشكل مفاجئ

أمطار

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق

حنان المسعودي مع زملائها

بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"

الصحة العالمية: "الشيشية" تزيد من مخاطر "كورنا"

عرب وعالم

الشيشية
الشيشية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مفاجأة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

#

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الصحة العالمية

كورونا

تدخين الشيشة

الشيشية

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان نشرته اليوم السبت، مخاطر تدخين الشيشة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك ليس فقط لكون الشيشة ناقلا قويا للوباء، بل ولأن التبغ يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا في وجه الفيروس.

وذكّرت المنظمة بأن كلا من العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والسلطة الفلسطينية وإمارات أبوظبي ودبي وعجمان، حظرت الشيشة داخل المقاهي بعد بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، فيما اتخذت سلطات إيران وباكستان وإمارة الشارقة هذا القرار قبل ذلك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: "الشيشية" تزيد من مخاطر "كورنا"
» ثالث أغنى رجب في العالم يستقيل من أجل هذا الأمر
» فلسطين.. حقيقة إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"
» هذا ما يفعله بالرئتين..آثار "كورونا" تصدم المتعافين منه
» مفاجأة عن محرز.. باريس سان جيرمان يستعد لهذا الأمر
» سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا
» شاهد..الفيديو الأول لخطوبة حمو بيكا
» قرار جديد من «آبل» لمحاربة فيروس "كورونا"
» بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"
» الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن "كورونا"
» محافظة الغربية: تم تعويض المتضررين من الطقس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح