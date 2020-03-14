مصر تخصص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما طالب الرئيس السيسي، مؤسسات الدولة بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي للانتشار المخيف لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، عن أن خطر تحول عدوى فيروس كورونا إلى وباء، أصبح حقيقيًا بالفعل، بعد انتشاره في ثلاثة أرباع دول العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت 14 مارس 2020، عن آخر إحصائية لعدد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت المنظمة، أن الفيروس أصاب حتى الآن نحو 142320 ألف إصابة على مستوى العالم .

بينما توفى جراء الفيروس القاتل 5388 حالة في كافة الدول المتضررة بالعالم، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن فى 129 دولة.