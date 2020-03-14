» إندونيسيا.. إصابة وزير النقل بـ"كورونا"

14 مارس 2020 - 05:41 م

أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي يوم السبت، أن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، دخل المستشفى في جاكرتا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وصرح المسؤول بأن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته وأن الوزير كان على "الخط الأمامي وعنصرا فاعلا في احتواء فيروس كورونا".

وأفاد ألبرتوس بودي سوليستيا نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو، بأن حالة الوزير الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء مستقرة ومطمئنة.

وأصيب 96 شخصا بفيروس كورونا، في حين توفي 5 أشخاص في إندونيسيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وتعد رابع أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.