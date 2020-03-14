» إصابة طفل بـ"كورونا" بعد ساعات من ولادته

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في واقعة هي الأولى من نوعها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، ثبتت إصابة طفل بالفيروس بعد وقت قصير من ولادته في مستشفى لندن ليصبح أحد أصغر المرضى في العالم وتم اختبار والدة الطفل للمرض قبل الولادة في مستشفى نورث ميدلسكس ، في إدمونتون ، ولكن لم يتم تأكيد النتيجة إلا بعد أن أنجبت طفلها.

وذكرت صحيفة independent أن الرضيع تم اختباره في غضون دقائق من ولادته ، ويعمل الأطباء على تحديد ما إذا كان مصابًا بـ كورونا أثناء الولادة أو أثناء وجوده في الرحم.

تم نقل الأم ، التي كانت تعالج في الأصل للاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي ، إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج المتخصص.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعة شمال ميدلسكس NHS Trust لـ "الإندبندنت": "اثنان من المرضى في مستشفى جامعة شمال ميدلسكس أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي المعروف باسم فيروس كورونا


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