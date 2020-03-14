» كورونا.. تعليق الأنشطة الرياضية بالأردن لأجل غير مسمى

قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، تعليق كافة الأنشطة الرياضية، وإلزام جميع الاتحادات بهذا القرار، اعتبارا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية، بناء على قرار رئاسة الوزراء، وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية؛ لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا.



ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تكثفها الدول لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، رغم أن الاردن لم يعد فيها إلا مصابًا واحدًا بالفيروس.