رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

14 مارس 2020 - 06:25 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين، وذلك بالتزامن مع إعلان تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء حول قرار تعليق الدارسة التي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ساعات، إن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25 في المائة من الشعب المصري.

وكان الرئيس السيسى وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وجه خلاله بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، "وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"، وفق المتحدث الرئاسي.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس بتسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع المصابين بالفيروس إلى 93، توفى منهم اثنان – أحدهما ألماني والثانية مصرية - وتعافى 21.