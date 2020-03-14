الأزهر يعلق الدراسة بالمعاهد والجامعات بسبب "كورونا"

علق الأزهر الشريف، الدراسة بجميع المعاهد والجامعات التابعة لها، لمدة تبلغ أسبوعين، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن منذ قليل، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وأوضح المتحدث، أن ذلك يأتي اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.