إصابة 7 طلاب بـ«كورونا» وإجمالي المصابين يصل لـ 119

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فيروس كورونا

كورونا مصر

إصابة طلاب

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا 7 طلاب حتى الآن من أصل 109 مصابًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الإصابات ليست في مدرسة واحدة ولكن في مدارس متفرقة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اكتشاف عدد من الطلاب حاملين للفيروس، بعدما كانوا مخالطين لأولياء أمورهم الحاملين للفيروس.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بقر مجلس رئاسة الوزراء، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في مصر وصل إلى  109، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة منهم تحولوا سلبي.

وأشار إلى أن فيروس كورونا، أصبح وباءًا عالميًا، لافتا أنه في مصر كان محدودا وجاء التحول المفاجئ مع ظهور المركب السياحي في الأقصر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا، كان متواجدًا في مكان أو آخر فقط، لكن فِي العشرة أيام الماضية بدأت الإصابات تتزايد شبه يوميا في مصر.

وأوضح أن الحكومة أصدرت قبل أسبوع، قرارًا بتعليق الأنشطة التي بها تجمعات كبيرة لتفادي الفيروس ومواجهته.

ولفت أنه تواصل مع وزير الرياضة، لتعليق الأنشطة 14 يوما في النوادي والساحات.

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