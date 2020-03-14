» وكالة إيطالية تعلن التوصل لعقار مضاد لـ"كورونا"

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أعلنت وكالة إيطالية، اليوم السبت، عن التوصل لعقار مضاد لفيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح الكثير من دول العالم.

وأفادت وكالة أنسا الإيطالية بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم الفيروس، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة متخصص في التعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

وقالت الوكالة الإيطالية اليوم لاسبت، إن البحث نشر على موقع "BioRxiv " من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ (Chunyan Wang ).

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.


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