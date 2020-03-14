فيديو.. «علقة ساخنة» للص أثناء محاولته سرقة سيارة

14 مارس 2020 - 08:27 م

أظهر مقطع فيديو، لحظة الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة سيارة في مدينة مانشستر، شمال غرب إنجلترا، وتلقينه "علقة ساخنة".





ويظهر في بداية الفيديو الذي حظي بالمشاهدة أكثر من مليون مرة منذ مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلين يهرولان، قبل أن يعود أحدها لالتقاط شيء ما من السيارة التي ترك بابها مفتوحًا.





وأثناء فراره، قفز رجل من خلف سيارة بيضاء، وتمكن من توجيه لكمة قوية إليه، إلى الحد أن رأسه كسرت الجدار من شدة الضربة التي تلقاها، وفق ما أظهر الفيديو الذي نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وبينما كان يرقد على الأرض يمسك برأسه، أخذ الرجل الذي وجه له اللكمة يصيح: "أنت صغير.... "، ثم يمسك به ويصرخ: "هناك أطفال...... ، هل أنت غبي؟".





https://www.thesun.co.uk/news/11173990/manchester-car-thief-punched-so-hard-breaks-brick-wall/