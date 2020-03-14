» 21 ألف إصابة بـ"كورونا" فى إيطاليا

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ايطاليا

كورونا

كورونا فى ايطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14? في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.

جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 12,062، فيما تتم معالجة 21157 حالة في كامل إيطاليا.


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