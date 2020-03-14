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بالفيديو.. ضبط فنانة شهيرة وشقيقتها في قضية مخلة

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الطيب حسين

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المغرب،

فنانة شهيرة

قضية مخلة

ضبط فنانة

أمرت محكمة مغربية ضبط شقيقة فنانة شهيرة لاتهامها في قضية مخلة، بعد ضبط الأولى والتحقيق معها في ذات القضية.

وأصدرت المحكمة التي تقع بمدينة مراكش قرارا باعتقال ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة، ووضعها في السجن الاحتياطي، على خلفية قضية حساب إلكتروني عرف بابتزازه المشاهير.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة نقل ابتسام إلى سجن مراكش إثر الاشتباه بتورطها في "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال"، و"بث صور وتصريحات الغير دون أخذ الموافقة"، و"بث ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير"، و"المشاركة والابتزاز".

وأشارت مواقع مغربية إلى تورط الفنانة دنيا بطمة مع شقيقتها في قضية حساب حمزة مون بيبي، الذي سرب صورا فاضحة لفنانات ومشاهير، وابتز الكثيرين ما أدى إلى فضائح في الوسط الفني تسببت في طلاق إعلامية وفنانة وخسارة البعض عملهم.

وبالتحقيق مع الفنانة دنيا بطمة، تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة كبيرة، بالإضافة إلى منعها من السفر إلى خارج المغرب.


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