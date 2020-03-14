» أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات الأسبوع

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البورصة،

اسعار الدولار

مال وأعمال

تعاملات الأسبوع

استقر سعر الدولار اليوم السبت 14 مارس 2020، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الأربعاء، وسجل تبايناً في سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلي المصري، تأتي أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي

15.68 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.


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