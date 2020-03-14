  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

نادر سعد

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

صدام حسين

في حضوره.. عالم أزهري يتحدى «صدام» والأخير يعاقبه

كورنا

السعودية تخصص 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا

السيسي يجتمع بوزيرة الثقافة ورئيس الوزراء

السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول

ليفربول

مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

حميدتي

بالفيديو.. استقبال حار من "عباس كامل" لـ"حميدتي"

أرشيفية

4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

أرشيفية

رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

كورنا

السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

هندوس يقدمون بول البقر للوقاية من كورونا

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتعلق صلاة الجماعة

#

زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"

#

سعودى يروى رحلة علاجه من كورونا

#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

الهند

كورونا

الوقاية من كورونا

نظم حزب "الاتحاد الهندوسي لكل الهند"، حفلا لتقديم بول البقر لاعتقده بانه يوفر الوقاية اللازمة من فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل في مقر الحزب في عاصمة الهند نيودلهي وحضره 200 شخص، ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نستحم بروثها.. لم نشعر أبدا بالحاجة لتعاطي دواء غربي".

وروج قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي، لاستخدام بول البقر كـ"علاج للسرطان".

من جهتهم، أكد خبراء على أن بول الأبقار لا يشفي من أمراض مثل السرطان، وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» بالصور.. هبوط أرضي يضرب الطريق الدائري الإقليمي
» رغم اجتياح كورونا.. اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها
» هندوس يقدمون بول البقر للوقاية من كورونا
» أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات الأسبوع
» مفاجأة.. الفلفل الحار يحميك من "كورونا"
» 21 ألف إصابة بـ"كورونا" فى إيطاليا
» تعليق الرياضة في قطر للحد من انتشار كورونا
» كورونا فى إسبانيا.. 70 وفاة جديدة و6 آلاف إصابة
» وكالة إيطالية تعلن التوصل لعقار مضاد لـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح