السعودية تخصص 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا

14 مارس 2020 - 09:18 م

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن مؤسسة النقد العربي أعلنت ذلك انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الدعم يهدف إلى تخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.