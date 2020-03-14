  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

نادر سعد

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

صدام حسين

في حضوره.. عالم أزهري يتحدى «صدام» والأخير يعاقبه

كورنا

السعودية تخصص 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا

السيسي يجتمع بوزيرة الثقافة ورئيس الوزراء

السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول

ليفربول

مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

حميدتي

بالفيديو.. استقبال حار من "عباس كامل" لـ"حميدتي"

أرشيفية

4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

أرشيفية

رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

كورنا

السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

في حضوره.. عالم أزهري يتحدى «صدام» والأخير يعاقبه

آخر الأخبار

صدام حسين
صدام حسين
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رغد صدام تشارك العراقيين في الاحتفال بمقتل سليماني بهذا الأمر

#

في غزة.. حكايات للأطفال أبطالها دُمى "الماريونت"

#

مطالبات أممية للصين بالكشف عن مكان عالم أويغوري

#

"هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة

العراق

صدام حسين

صلاح الدين الأيوبي

كشف الإعلامي تهامي منتصر عن تفاصيل مشادة مثيرة كان شاهدًا عليها في حضور الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وقتما استضافت بغداد المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في يناير 1990، أي قبل ثمانية أشهر فقط من احتلال العراق للكويت.

كانت البداية كما يروي منتصر عندما أخذ الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبدالرحمن سوار الذهب، أمين العلاقات بمنظمة المؤتمر الإسلامي حينئذ يثني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على انتصار الجيش العراقي في معركة تحرير "الفاو" التي كانت تحتلها إيران قبل أن يستعيدها العراق في عملية عسكرية نفذت في أبريل 1988.

وروى منتصر في منشور مطول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حدثت المواجهة التي لم تخطر علي بال.... قال سوار الذهب مخاطبا صدام حسين ... إن التاريخ لا يعرف انتصارًا إسلاميًا بعد اليركوك إلا انتصار الفاو... كما لا يعرف التاريخ بعد صلاح الدين قائدًا مسلمًا منتصرًا غير البطل صدام حسين...".

وعلى إثر ذلك، طلب الدكتور عبد الصبور مرزوق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكلمة، وطلب الرد على ما قال سوار الذهب في كلمته، متهمًا إياه بـ "تزوير التاريخ"، و"تشويه" انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973.

إذ نقل منتصر عن مرزوق قوله: "يؤسفني من الأخ المشير سوار الذهب تزوير التاريخ .. وتشويه الانتصار المصري في حرب أكتوبر 73.. فإن كان هناك نصر يشار إليه فهو نصر أكتوبر 73 وان كان هناك زعيم يشار إليه، فهو صاحب قرار العبور الزعيم الشهيد الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله ...".

ومضى مرزوق في مخاطبته سوار الذهب، قائلاً: "سيادة الأخ المشير من حقك أن تجامل وتمدح لكن لا تزور التاريخ... وتكهرب الجو"، وفق تعبير الإعلامي المصري الذي كان حاضرًا الجلسة آنذاك.

وكشف منتصر أنه في واقعة ثانية أخذ وزير الشئون الإسلامية العراقي عبدالله في جلسة فرعية "يسب النظام الإيراني سبًا فظيعًا... فاستوقفه الدكتور محمد الطيب النجار (رئيس جامعة الأزهر الأسبق) وطلب منه الاعتذار وإلا سينسحب وفد المؤتمر والعودة إلى مصر فورًا ..... وتكهرب الجو للمرة الثانية".

وقال "منتصر" إنه بسبب ذلك تم معاقبة أعضاء المؤتمر، الذين تم استقدامهم بطائرة صدام الخاصة ".. وعدنا في طائرات بالنفر حمولة 80فرد للطائرة ... ومع ركام السحب عشنا الموت مرات مع مراجيح السحاب....".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» بالصور.. هبوط أرضي يضرب الطريق الدائري الإقليمي
» رغم اجتياح كورونا.. اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها
» هندوس يقدمون بول البقر للوقاية من كورونا
» أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات الأسبوع
» مفاجأة.. الفلفل الحار يحميك من "كورونا"
» 21 ألف إصابة بـ"كورونا" فى إيطاليا
» تعليق الرياضة في قطر للحد من انتشار كورونا
» كورونا فى إسبانيا.. 70 وفاة جديدة و6 آلاف إصابة
» وكالة إيطالية تعلن التوصل لعقار مضاد لـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح