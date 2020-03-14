إصابة مسؤول بارز في أوروبا بفيروس كورونا

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خافيير سولانا
خافيير سولانا
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كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن الآمين العام السابق لحلف شمال الأطلنطي ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق خافيير سولانا - 77 عاما- يرقد  في المستشفى في مدريد منذ يوم الأربعاء الماضي بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونقلت الوكالة عن مصدر: «تبين أنه مصاب لكنه في حال مستقرة»، فيما كتب سولانا على تويتر «أنا في طور التعافي»،  وذلك ردا على سؤال احد مستخدمي الموقع.

وكانت مصادر قد كشفت لوكالة رويترز أمس الجمعة عن إصابة سولانا بفيروس كورونا، وأنه حضر مناسبة مع أرانشا جونزاليس لايا وزير الخارجية الإسباني الحالي يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة «إيه بي سي» المحافظة أن سولانا، الوزير السابق في الحكومات الاشتراكية الإسبانية برئاسة فيليبي جونزاليس بين 1982 و1995، موجود في أحد مستشفيات مدريد منذ الأربعاء.

وتولى سولانا الأمانة العامة لحلف الأطلنطي بين 1995 و1999 قبل أن يشغل لعشرة أعوام منصب المسئول الأغلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.


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