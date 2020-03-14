قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

14 مارس 2020 - 09:51 م

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرار جديد متعلق بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت اليوم السبت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قبل قليل، إنه في حالة مد إيقاف الدراسة لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها.

وتابع أنه بالتالى ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسى فى فترة الإجازة الصيفية.

وقال إن كل ما يخص المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعات، الخاصة منها والحكومية ينطبق عليه قرار بإيقاف الدراسة.