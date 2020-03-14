» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق أبواب النادي أمام أعضائه أسبوعًا.

ويأتي ذلك تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020، وقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد 15 يوما للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا.

كان فريق الكرة بنادي الزمالك، قد حصل على راحة من التدريبات أسبوعا بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.


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