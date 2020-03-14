الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

14 مارس 2020 - 11:00 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.



ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب- إلى أن قرارات الرئيس السيسي، جاءت بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام إيجابية تمثلت في استمرار تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6.2% بدلاً من 7.2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها بعيدا عن خدمة الدين، ويؤكد أن موازنة الدولة قادرة على تلبية كافة أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم والمصروفات وشراء السلع والخدمات وغيرها، وهذا شيئا إيجابيا لم يكن يحدث في السنوات الماضية.



وتابع أن الرئيس السيسي طالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.

