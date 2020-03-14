» إصابة وزير مغربي بكورونا عقب عودته من دولة أوروبية

14 مارس 2020 - 11:00 م

أعلن المغرب، مساء السبت، إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة، بفيروس كورونا بعد عودته من دولة أوروبية.



جاء ذلك في بيان لوزارة النقل والتجهيز المغربية، وصل الأناضول نسخة منه.



وقال البيان: "وزير النقل شعر بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، بعد عودته من مهام رسمية بدولة أوروبية (لم يسمها)، وتقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد".



ولفت إلى أن الوزير "سيلازم بيته 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المغرب تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الإصابات إلى 17.