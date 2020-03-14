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الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 91

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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المصريون ووكالات

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أعلن مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، السبت، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 91، إثر تسجيل 12 حالة جديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سالومون بالعاصمة باريس، أوضح فيه أن عدد الإصابات ارتفع إلى 4500 حالة.
وأكد سالومون أن الفيروس ظهر في كافة الجزر التابعة لفرنسا.
وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس الوزراء إدوار فيليب، إن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد، مؤكدا وجود حالات كثيرة في أقسام العنايات المركزة.
وأكد فيليب أن حكومة بلاده اتخذت قرار إغلاق كافة المحلات التجارية، اعتبارا من الليلة حتى إشعار آخر، باستثناء المقاهي والمطاعم والحانات ودور السينما والملاهي الليلية والمتاجر والمصارف والصيدليات.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. -

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