مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة مد إيقاف الدراسة لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها، وبالتالي ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل ما يخص المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتى الجامعات، الخاصة منها والحكومية ينطبق عليه قرار بإيقاف الدراسة.
وشدد على أهمية تفادي التجمعات خلال الفترة المقبلة قدر الإمكان،حيث إن فترة تعطيل الدراسة  تشبه العزل الذاتي يجب أن يستغلها الطلاب في استذكار دروسهم، موضحا أن الخروج في الأماكن المفتوحة أقل ضررا من الأماكن المغلقة .

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