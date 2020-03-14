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وزير التعليم: امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل

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الدكتور طارق شوقي
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة لمدة 15 يوم الهدف منه الحد من التجمعات وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواد الدراسية متوفره «أون لاين»، وسيتم إتاحتها للجميع خلال الـ 48 ساعة عبر الانترنت.
وكشف وزير التعليم أن المواد الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي على المرحلة الثانونية ستكون متاحة عبر الانترنت.
وتابع طارق شوقي : «بنك المعرفة متاح للصف الأول والثاني للمرحلة الثانوية ويستطيع الطلاب أن يذاكروا ويمتحنوا من المنزل بعد إعداد البنية التكنولوجية لذلك».
وأشار وزير التعليم إلى أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات جاء بعد اكتشاف 6 حالات في المدارس وحالة في الجامعة موضحا أن الأزمة في التسارع في انتقال العدوى.


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