  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأوقاف

حظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لأجل غير مسمى

فيروس "كورونا"

علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع

مرتضى منصور

ماذا قال مرتضى منصور عن إغلاق نادى الزمالك

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا وباء كورونا

المدارس

مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

خالد الجندي

"الجندي": توقفوا عن هذه العادات للوقاية من كورونا

الموظفين

الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

رئاسة الجمهورية

تعرف على إجراءات رئاسة الجمهورية لتعقيم مقرها وتطهيره

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

الرئاسة: مستعدون للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

الصحة العالمية:

علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع

آخر الأخبار

فيروس "كورونا"
فيروس "كورونا"
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة

#

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

#

"كورونا" يتفشى في إيران بطريقة غريبة

#

صيدلي مصري يعلن عن عقارين يمكنهما علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبه المرض، والفيروس من الممكن السيطرة عليه.
وأضاف  خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليه أي أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال أسابيع يمكن أن يكون هناك وجود علاج لمرض الفيروس كورونا، وذلك التجارب تتم ولابد من الاستمرار حتى أخر مرحلة. 
وتابع أن هناك 500 ألف شخص يموتا من الأنفلونزا سنويا،  ومعدلات الوفيات في الكورونا من 2 لـ 3% بزيادة عن الأنفلونزا، مؤكدا ان هناك دول تمكنت انتشار الفيروس داخل دولتها، وعلى دول العالم وقف زحف للفيروس داخل الدول ، مؤكدا ان هناك بعض الوطواط تحمل نفس الصيغة الجينية للفيروس ولكن من المرجح أن هناك حيوان وسيط نشر هذا الفيروس، والأبحاث مازالت تحديد الحيوان مصدر هذا الفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التعليم العالي : الدراسة مستمرة بالجامعات بهذه الطريقة
» إسبانيا تعلن "الطوارئ" في البلاد ضد كورونا
» السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول
» إصابة وزير مغربي بكورونا عقب عودته من دولة أوروبية
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1441
» مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي
» إسرائيل.. 39 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ193
» الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"
» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» 4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح