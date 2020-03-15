علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع

15 مارس 2020 - 12:30 ص

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبه المرض، والفيروس من الممكن السيطرة عليه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليه أي أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال أسابيع يمكن أن يكون هناك وجود علاج لمرض الفيروس كورونا، وذلك التجارب تتم ولابد من الاستمرار حتى أخر مرحلة.

