إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

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المصريون ووكالات

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أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية  /السبت/ أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني أصيبت بفيروس كورونا .
ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن - في وقت سابق اليوم - تطبيق حال الطوارئ في كل البلاد لمدة 15 يوما، مؤكدا إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية.
وتحدث عن جهوزية الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، مشدد على أن أزمة فيروس كورونا تتطلب "قرارات استثنائية".
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

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