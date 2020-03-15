إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

حظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لأجل غير مسمى
علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع
ماذا قال مرتضى منصور عن إغلاق نادى الزمالك
وزيرة الصحة: 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا وباء كورونا
مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة
"الجندي": توقفوا عن هذه العادات للوقاية من كورونا
الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
تعرف على إجراءات رئاسة الجمهورية لتعقيم مقرها وتطهيره
الرئاسة: مستعدون للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ"كورونا"
الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"
المصريون ووكالات
فجر
04:47
شروق
06:10
ظهر
12:09
عصر
15:34
مغرب
18:08
عشاء
19:38